Каким получился новый Бульвар Архитекторов в Омске: рассказываем об изменениях

Сегодня состоялось торжественное открытие обновленного Бульвара Архитекторов, ставшего одним из крупнейших инфраструктурных проектов Омска последних десятилетий. Губернатор Омской области и мэр города Сергей Шелест лично представили результаты масштабной реконструкции.
Фото: Сергей Мельников.
Новый бульвар протянулся на 3,98 километра от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской, превратившись в современную магистраль с многоуровневой инфраструктурой. Проезжая часть расширена до 4 — 6 полос движения, созданы парковочные зоны, установлены 15 современных остановочных комплексов и 121 светофор.
Особое внимание уделено комфорту пешеходов и велосипедистов: широкие тротуары (3 метра) и велодорожки (1,5−2 метра) дополняют новую инженерную инфраструктуру. Вдоль бульвара установлено 182 опоры наружного освещения, проложена контактная сеть для будущих троллейбусных маршрутов. Также оборудованы островки безопасности, которые существенно повысят безопасность при пересечении проезжей части.
«Это действительно полноценный бульвар, — отметил мэр Сергей Шелест. — Это более 100 километров переустроенных инженерных сетей, 100 тысяч квадратных метров асфальтобетона, 30 тысяч квадратных метров тротуарной плитки».
Екатерина КРАСНОВА.
Осенью планируется высадить около 9 тысяч кустарников и 500 деревьев, завершив формирование комфортного городского пространства. Стоимость реконструкции составила 2,259 миллиарда рублей, из которых 1,609 миллиарда рублей — федеральное финансирование.
Екатерина КРАСНОВА.
Проект реализован благодаря национальным проектам, в том числе новому — «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Благоустройство Левого берега будет продолжено.