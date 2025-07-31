Каким получился новый Бульвар Архитекторов в Омске: рассказываем об изменениях

Новый бульвар протянулся на 3,98 километра от ТЦ «МЕГА» до улицы Крупской, превратившись в современную магистраль с многоуровневой инфраструктурой. Проезжая часть расширена до 4 — 6 полос движения, созданы парковочные зоны, установлены 15 современных остановочных комплексов и 121 светофор.