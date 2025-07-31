В селе Рождествено могут закрыть женскую колонию ИК-28

В социальных сетях и блогах появилась информация, что в самарском Заволжье может быть закрыта женская исправительная колония общего режима № 28. В ней трудится около 150 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые в случае закрытия колонии останутся без работы.
С учетом того, что ранее в сельском поселении Рождествено были последовательно закрыты все крупные предприятия, такие как спиртзавод, рыбколхоз и птицефабрика, сотрудники колонии вынуждены будут искать работу в Самаре. С учетом того, что дважды в год — в момент ледостава и ледохода — сообщение с областным центром прерывается, возможное закрытие колонии не добавляет социального благополучия сельскому поселению на территории «Самарской Луки».
В пресс-службе Управления ФСИН России по Самарской области корреспонденту «МК в Самаре» на просьбу о комментарии ответили, что колония работает в штатном режиме и никакой информации о закрытии колонии в УФСИН не поступало.
Следует, однако, отметить, что и в случае с исправительной колонией строгого режима № 13 в селе Спиридоновка Волжского района публичной информации о ее закрытии не было до последнего момента. Тем не менее, летом 2023 года был начат процесс ее закрытия, а в ноябре 2024 года ФКУ ИК-13 УФСИН России по Самарской области как юридическое лицо было ликвидировано.
Закрытие колоний — результат сокращения тюремного населения. Как писала в феврале этого года в федеральном МК Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, только за последние два года тюремное население России сократилось на 120 тысяч человек и этот процесс продолжается. На сегодняшний день за решёткой находится менее 313 000 человек, а значит, число колоний и тюрем также будет уменьшаться.
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