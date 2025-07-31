В селе Рождествено могут закрыть женскую колонию ИК-28

Закрытие колоний — результат сокращения тюремного населения. Как писала в феврале этого года в федеральном МК Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, только за последние два года тюремное население России сократилось на 120 тысяч человек и этот процесс продолжается. На сегодняшний день за решёткой находится менее 313 000 человек, а значит, число колоний и тюрем также будет уменьшаться.