Носок Майкла Джексона продали на аукционе во Франции

Украшенный кристаллами носок Майкла Джексона продали 30 июля на аукционе в Ниме за 6200 евро — примерно 500 тысяч рублей. Ожидалось, что лот уйдет за 4000, но интерес коллекционеров превзошел прогнозы.
Как сообщают в издании BFMTV, певец носил аксессуар во время выступления на гастролях в Ницце 27 июня 1997 года. Именно в этом носке Джексон, вероятно, исполнял фирменный лунный шаг.
Аналогичные предметы ранее уже вызывали ажиотаж. Так, в 2023 году на торгах в Париже продали черную шляпу Джексона, в которой он впервые исполнил лунную походку на телевидении, за 77 640 евро — более шести миллионов рублей.