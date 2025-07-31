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Носок Майкла Джексона продали на аукционе во Франции

Интересно, что первый аукцион, состоявшийся 21 июля, ни к чему не привел. Предположительно, из-за слабой рекламной кампании. Стартовая цена за носок знаменитости составляла 2500 евро.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Носок Майкла Джексона
Источник: Capture d'écran Interenchères

Украшенный кристаллами носок Майкла Джексона продали 30 июля на аукционе в Ниме за 6200 евро — примерно 500 тысяч рублей. Ожидалось, что лот уйдет за 4000, но интерес коллекционеров превзошел прогнозы.

Как сообщают в издании BFMTV, певец носил аксессуар во время выступления на гастролях в Ницце 27 июня 1997 года. Именно в этом носке Джексон, вероятно, исполнял фирменный лунный шаг.

После концерта вещь была найдена за кулисами сотрудником сцены. Он заключил носок в рамку вместе со сценическим пропуском и позже предоставил документы, подтверждающие происхождение предмета.

Аналогичные предметы ранее уже вызывали ажиотаж. Так, в 2023 году на торгах в Париже продали черную шляпу Джексона, в которой он впервые исполнил лунную походку на телевидении, за 77 640 евро — более шести миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Роскосмос планирует выставлять на аукцион космические артефакты, уже побывавшие в полетах. Вырученные средства собираются отправлять на поддержку образовательных инициатив.