Омские энергетики приготовились к шторму

По уточненным данным синоптиков, сегодня, в четверг, в регионе ожидают порывы ветра до 25 м/с, что может создать угрозу энергоснабжению. Для оперативного реагирования на возможные аварии было мобилизовано 214 ремонтных бригад общей численностью более 905 человек. В их распоряжении 264 единицы спецтехники и 32 резервных источника питания для социально важных объектов.