Омские энергетики приготовились к шторму

Филиал «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» — перешел на усиленный режим работы в связи с объявленным штормовым предупреждением. Об этом сообщила пресс-служба организации 31 июля.
По уточненным данным синоптиков, сегодня, в четверг, в регионе ожидают порывы ветра до 25 м/с, что может создать угрозу энергоснабжению. Для оперативного реагирования на возможные аварии было мобилизовано 214 ремонтных бригад общей численностью более 905 человек. В их распоряжении 264 единицы спецтехники и 32 резервных источника питания для социально важных объектов.
«Мы призываем жителей соблюдать осторожность. Во время непогоды запрещено приближаться к ЛЭП и подстанциям, а также находиться ближе восьми метров к оборванным проводам», — обратились к омичам ресурсники.
Сообщить о проблемах с электросетями можно по круглосуточной «Светлой линии»: 8 (800) 220−0−220 или по телефону 220.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в День города на улицах областного центра будут дежурить десятки бригад медиков.