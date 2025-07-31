Эксперт рассказал о сроках введения новых правил медкомиссии для водителей

«В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной», — подчеркнул Шкуматов.