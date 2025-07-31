Эксперт рассказал о сроках введения новых правил медкомиссии для водителей

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомиссии, переходит в электронный формат не с 1 августа, а с 1 марта 2027 года, рассказал РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Ранее в СМИ появилась информация, что медсправка после прохождения медкомиссии переходит в электронный формат с 1 августа.
«Данные поправки подписаны в начале июля текущего года (Федеральный закон от 07.07.2025 № 200-ФЗ), но они вступят в силу только с 1 марта 2027 года. С 1 марта 2027 года медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат», — уточнил Шкуматов.
Он отметил, что справка нужна автомобилистам только при оформлении водительского удостоверения или его продлении.
«Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки, обмен данными будет прямой между Минздравом и ГИБДД. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое», — пояснил Шкуматов.
Эксперт назвал переход справки в электронный вид позитивным изменением.
«В регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что Госавтоинспекция не могла проверить их подлинность. Ведь никто не будет звонить в поликлинику, чтобы выяснить, проходил ли конкретный человек медкомиссию. Теперь же эта схема становится невозможной», — подчеркнул Шкуматов.
При этом если автомобилист захочет получить бумажный экземпляр справки, ему его выдадут, отметил эксперт.