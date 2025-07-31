Шнайдер и Андреева проиграли в первом круге парного разряда турнира в Монреале

Россиянки уступили соперницам из Сербии и Тайваня в двух сетах вечером 30 июля (6+).
Ольга Данилович и Се Шувэй взяли первую партию со счетом 7:6, а вторую — с разницей уже в два очка — 6:4. Матч первого круга парного разряда турнира в Монреале шел почти 2,5 часа.
Диана Шнайдер и Мирра Андреева закончили выступление в нем. Причем ранее спортсменка из Самарской области уступила во втором раунде «одиночки» Мари Боузковой из Чехии — 0:2 (6+).
А до этого стало известно, что Диана присоединится к турниру в США US Open. Он пройдет с 26 августа по 8 сентября.
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