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Эксперт раскрыл, что случится с Прибалтикой в случае военного конфликта с Россией

Армии прибалтийских республик в случае военного конфликта не смогут противостоять российским вооруженным силам. Группировка ВС РФ в кратчайшие сроки справится с противником. Об этом бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвейчук рассказал «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее заместитель главы Минобороны Литвы Томас Годляускас заявил, что республика активно готовится к войне с Россией и в связи с этим планирует организовать подготовку инструкторов по гражданскому сопротивлению. На обучение приглашают чиновников, ответственных за мобилизацию, и представителей добровольческих структур, пишет «Инфо 24».

Матвейчук, оценивая проект Литвы по организации курсов инструкторов, допустил, что в республике таким образом пытаются сформировать сеть участников сопротивления на случай конфликта.

«Та структура, которую они сейчас создают, — это не что иное, как “лесные братья”, то есть партизанское движение, как в годы Второй мировой войны», — считает эксперт.

Матвейчук добавил, что в настоящее время Литва способна собрать пару батальонов. Однако в условиях военного времени такие объединения будут не в состоянии нанести ощутимый урон врагу и долго сопротивляться.

Эксперт уточнил, что военная активность Литвы на самом деле объясняется стремлением республики привлечь внимание к своей политической деятельности. По словам полковника, в случае реальной войны с Россией литовские военные силы не смогут дать отпор российским войскам.

«Если нам придется наступать в этом направлении, то мы сомнем Литву, Эстонию, Латвию, даже не заметив. Такое бывало в истории уже не раз», — заключил Матвийчук.

В Литве постоянно муссируется тема российской агрессии. Чтобы повысить свою обороноспособность, республика готова стать страной-базой НАТО. Главнокомандующий литовской армией генерал Раймундас Вайкшнорас на днях заявил, что в Литве подготовили территорию для развертывания бронетанковой бригады союзнических войск.