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В Иркутске за один день зарегистрировали одну тройню и три двойни

Новорожденные появились в Свердловском округе.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Сегодня, 31 июля в Иркутском ЗАГСе зарегистрировали одну тройню и три двойни. О таких результатах сообщила специалист отдела по Свердловскому округу Иркутска службы ЗАГС.

— Для молодых мам это время невероятного счастья и гордости, и мы с удовольствием разделяем этот настрой и тепло, предлагая свою поддержку каждой семье, — уточнили КП-Иркутск в пресс-службе ЗАГСа.

Также сотрудники пожелали всем новорожденным и их родителям здоровья, ярких эмоций и добрых сказок перед сном.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что областном центре в школах и детских садах к 1 сентября усилят меры безопасности. Так, установят новые камеры видеонаблюдения, обновят сигнализацию и отремонтируют выходы для эвакуации.