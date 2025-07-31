В Иркутске за один день зарегистрировали одну тройню и три двойни

Сегодня, 31 июля в Иркутском ЗАГСе зарегистрировали одну тройню и три двойни. О таких результатах сообщила специалист отдела по Свердловскому округу Иркутска службы ЗАГС.
— Для молодых мам это время невероятного счастья и гордости, и мы с удовольствием разделяем этот настрой и тепло, предлагая свою поддержку каждой семье, — уточнили КП-Иркутск в пресс-службе ЗАГСа.
Также сотрудники пожелали всем новорожденным и их родителям здоровья, ярких эмоций и добрых сказок перед сном.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что областном центре в школах и детских садах к 1 сентября усилят меры безопасности. Так, установят новые камеры видеонаблюдения, обновят сигнализацию и отремонтируют выходы для эвакуации.