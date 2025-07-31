Успенский пост начнется 14 августа 2025 года

В случае, когда Успение приходится на среду или пятницу, послабление в посте переносится на следующий день, и разрешается употребление рыбы. По своей строгости Успенский пост сравним с Великим постом: наряду с исключением мясных и молочных блюд, в течение всего поста воздерживаются от употребления рыбы, за исключением праздника Преображения Господня.