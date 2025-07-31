Успенский пост начнется 14 августа 2025 года

Двухнедельный Успенский пост начинается 14 августа с торжества, посвященного Изнесению Честного Креста Господня, и завершается 28 августа празднованием Успения Пресвятой Богородицы.
В случае, когда Успение приходится на среду или пятницу, послабление в посте переносится на следующий день, и разрешается употребление рыбы. По своей строгости Успенский пост сравним с Великим постом: наряду с исключением мясных и молочных блюд, в течение всего поста воздерживаются от употребления рыбы, за исключением праздника Преображения Господня.
Согласно историческим указам 1885 года о поддержании православной веры, в период Успенского поста на территории Российской империи также вводился запрет на проведение общественных маскарадов и увеселительных мероприятий.
Во время Успенского поста отмечаются праздники, известные в народе как «Спасы»: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа), а вскоре после них Ореховый и Хлебный (29 августа). По этой причине пост часто называют Спасовским. Хотя эти праздники связаны с Иисусом Христом Спасителем, их названия имеют сельскохозяйственное происхождение и отражают обычай освящать различные аспекты человеческой жизни.
Блюда Успенского поста.
Окрошка по-вятски. Натрите редьку или редиску, нарежьте холодный отварной картофель. Смешайте с солью, оставьте на 40−50 минут. Добавьте холодный квас, огурец, хрен и зелень.
Постный борщ. Замоченный чернослив проварите, удалите косточки, нарежьте. В кипящий грибной отвар с картофелем добавьте нашинкованную капусту, варите 10−15 минут. Обжарьте свеклу, морковь, лук с томатом, добавьте в отвар. Обжарьте грибы, добавьте к остальным ингредиентам, заправьте уксусом, солью, сахаром.
Щи валаамские. Тушите капусту, лук, лавровый лист, петрушку, перец с водой. Отварите грибы, поджарьте. Когда капуста станет мягкой, добавьте муку. В бульон добавьте грибы, зелень, прогревайте на малом огне.
Морковь с рисом. Нарежьте морковь кружочками, добавьте промытый рис, масло, залейте горячей водой, тушите до готовности.