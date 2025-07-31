Редкий двойной метеорный поток можно будет наблюдать в Приморье всю неделю

Особенность события в том, что два метеорных потока пересекутся одновременно, что бывает крайне редко. Южная дельта-Акварида приносит яркие и быстрые метеоры, тогда как альфа-Каприкорнида известна своими медленными, но яркими «огненными шарами», некоторые из которых оставляют след в небе на несколько секунд.