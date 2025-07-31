Редкий двойной метеорный поток можно будет наблюдать в Приморье всю неделю

В небе сойдутся два метеорных потока — Южная дельта-Акварида и альфа-Каприкорнида, создавая уникальное световое шоу, которое будет видно без телескопов и дополнительных приборов.
По данным астрономов, интенсивность метеоров достигнет 25−30 вспышек в час. Особенно хорошо это будет видно в юго-восточной части неба, вдали от городских огней. Звездопад продлится до 23 августа, однако максимальная активность ожидается именно в ближайшие ночи.
«Это не только один из самых массовых, но и один из самых эффектных звездопадов в году», — рассказали астрономы.
Особенность события в том, что два метеорных потока пересекутся одновременно, что бывает крайне редко. Южная дельта-Акварида приносит яркие и быстрые метеоры, тогда как альфа-Каприкорнида известна своими медленными, но яркими «огненными шарами», некоторые из которых оставляют след в небе на несколько секунд.
Для жителей Приморья — от Владивостока до Артема, от Находки до Уссурийска — это не просто небесное зрелище, но и повод оторваться от повседневной суеты и взглянуть вверх, в тишине августовской ночи.
Астрономы советуют: лучшее время для наблюдений — после полуночи, вдалеке от фонарей и городской засветки. Никакого оборудования не потребуется — только чистое небо и немного терпения.
Редакция «МК во Владивостоке» рекомендует не упустить возможность загадать желание — по поверьям, падающая звезда делает его ближе к исполнению.