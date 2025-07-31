Минтранс подал кассацию с требованием взыскать 168 млн рублей за хорду в Ростове

В 2024 году донской минтранс проиграл тяжбу в Арбитражном суде Ростовской области, потом решение первой инстанции поддержали и в 15 арбитражном апелляционном суде. В апреле 2025 года была направлена кассационная жалоба в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Сейчас спор еще рассматривается, следующее заседание назначили на 5 августа 2025 года.