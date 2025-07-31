Минтранс подал кассацию с требованием взыскать 168 млн рублей за хорду в Ростове

Министерство транспорта Ростовской области подало кассационную жалобу после неудачной повторной тяжбы с подрядчиком первого этапа строительства «Западной хорды» (ООО «Т-Транс»). Информация указана в электронной картотеке арбитражных дел.
Изначально от министерства в адрес ответчика поступил иск на 168 млн рублей, речь шла о «взыскании пени по государственному контракту». Истец указывал на нарушение промежуточных сроков работ, а ответчик высказывал претензии к составу этапов в рамках поставленной задачи.
В 2024 году донской минтранс проиграл тяжбу в Арбитражном суде Ростовской области, потом решение первой инстанции поддержали и в 15 арбитражном апелляционном суде. В апреле 2025 года была направлена кассационная жалоба в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа. Сейчас спор еще рассматривается, следующее заседание назначили на 5 августа 2025 года.
Напомним, сумма контракта на выполнение работ первого этапа составляла 1,2 млрд рублей.
«Западная хорда» — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Ранее сообщалось, что проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км.
Подпишись на нас в Telegram.