В Индии у женщины нашли новый тип крови, ранее неизвестный науке

Изначально ее группа крови определялась как O Rh+ — одна из самых распространенных в мире. Однако во время подготовки к вмешательству врачи столкнулись с неожиданной проблемой: ни один из доступных образцов крови той же группы не подходил пациентке. О случае рассказали в издании New India Express.
Подозревая редкий или неизвестный тип, медики направили образцы в специализированную лабораторию при центре крови Rotary Bangalore TTK. Как рассказал доктор Анкит Матхур, дальнейшее тестирование показало панреактивность — несовместимость со всеми контрольными пробами. Даже образцы от 20 родственников пациентки не дали совпадений. Несмотря на это, врачи успешно провели операцию без переливания, используя индивидуальную стратегию.
Позднее образцы отправили в международную лабораторию в Великобритании. После десяти месяцев молекулярных исследований ученые из IBGRL в Бристоле подтвердили наличие ранее неизвестного антигена. Он был включен в систему Cromer и получил название CRIB — от Cromer India Bangalore, по названию города, где был обнаружен.
Центр Rotary Bangalore TTK уже запустил реестр редких доноров в сотрудничестве с Государственной службой крови, Международным институтом герменевтики при ICMR и международными организациями. По словам специалистов, в последние годы в стране уже фиксировали уникальные случаи вроде нулевой группы крови, ранее считавшиеся почти невозможными.