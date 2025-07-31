В Индии у женщины нашли новый тип крови, ранее неизвестный науке

Изначально ее группа крови определялась как O Rh+ — одна из самых распространенных в мире. Однако во время подготовки к вмешательству врачи столкнулись с неожиданной проблемой: ни один из доступных образцов крови той же группы не подходил пациентке. О случае рассказали в издании New India Express.