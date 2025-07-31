Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое учёных из Самарского политеха получили грант Российского научного фонда

Российский научный фонд поддержал два проекта молодых учёных из Самарского политеха.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Российский научный фонд поддержал два проекта молодых учёных из Самарского политеха. По итогам конкурса инициативных исследований гранты получили доценты Ирина Семёнова и Андрей Попов.

Ирина Семёнова (кафедра «Органическая химия») займётся разработкой новых методов получения синтетических аналогов природных соединений на основе изопреноидов. Проект направлен на создание потенциальных противоопухолевых и противовирусных веществ.

Андрей Попов (кафедра «Промышленная теплоэнергетика») исследует процессы тепломассопереноса в упорядоченных пористых структурах. Он создаёт математические модели и алгоритмы с применением ИИ для ускорения разработки новых теплообменных материалов.

Каждый проект получит до 1,5 млн рублей ежегодно в 2025—2027 годах.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.