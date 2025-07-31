Двое учёных из Самарского политеха получили грант Российского научного фонда

Российский научный фонд поддержал два проекта молодых учёных из Самарского политеха. По итогам конкурса инициативных исследований гранты получили доценты Ирина Семёнова и Андрей Попов.
Ирина Семёнова (кафедра «Органическая химия») займётся разработкой новых методов получения синтетических аналогов природных соединений на основе изопреноидов. Проект направлен на создание потенциальных противоопухолевых и противовирусных веществ.
Андрей Попов (кафедра «Промышленная теплоэнергетика») исследует процессы тепломассопереноса в упорядоченных пористых структурах. Он создаёт математические модели и алгоритмы с применением ИИ для ускорения разработки новых теплообменных материалов.
Каждый проект получит до 1,5 млн рублей ежегодно в 2025—2027 годах.
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