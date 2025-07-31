Минтранс сказал белорусам, как избежать поездок в такси по завышенным тарифам. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
В ведомстве дали рекомендации пассажирам, как при заказе такси «от борта», то без использования приложений, услуг диспетчера и информационных систем, избежать поездки по необоснованно завышенным тарифам.
В пресс-службе отметили, что в Беларуси регулируются цены (тарифы) на социально-значимые товары (услуги), однако перевозки пассажиров в сфере такси в указанным услугам не относятся. Тарифы устанавливают самостоятельно субъекты хозяйствования, исходя из конъюнктуры рынка в условиях свободной конкуренции.
Согласно пункту 14 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены постановлением белорусского правительства № 972 от 30 июня 2008 года, в салоне автомобиля такси должно быть следующее: информация о водителе (визитная карточка с фото), данные о перевозчике (наименование, место нахождения, контакты). Также должна быть табличка с указанием тарифов за один километр (в дневное и ночное время), за пределами города, стоимостью посадки, простоя и так далее.
В Минтрансе поясняют: согласно пункту 169 Правил автомобильных перевозок пассажиров у белорусов есть право при оформлении заказа на поездку в такси получить данные о тарифах и (или) про ориентировочную стоимость поездки.
В ведомстве советуют при заказе такси «от борта» сразу уточнять примерную стоимость в белорусских рублях.
«Фразы “по счетчику”, “по тарифам” и другие аналогичные могут служить сигналом к тому, что вас пытаются ввести в заблуждение», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, исходя из пункта 1 статьи 7 Закона о защите прав потребителей установлена обязанность исполнителя (водителя, перевозчика) своевременно предоставить пассажиру сведения про цены (тарифы) и условия оплаты. Если указанную информацию таксист предоставлять не хочет, то белорус в праве расторгнуть договор перевозки и потребовать возврата денежных средств, уплаченных за оказанную услугу.
Также белорусы могут отказаться от оплаты поездки в такси, если в автомобиле не работает кассовый аппарат. Исключением является заказная перевозка, которая оплачивается через информационную систему с использованием реквизитов банковских карточек. Это прописано в пункте 169 Правил автомобильных перевозок.
Тем временем Ранее Минтруда сказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска.
Кстати, Минтруда сказало, кого из белорусов нельзя отозвать из отпуска.
Кроме того, ЕС запустит новую систему погранконтроля с 12 октября, и она затронет белорусов.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.