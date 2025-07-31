Минтранс сказал белорусам, как избежать поездок в такси по завышенным тарифам

Согласно пункту 14 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которые были утверждены постановлением белорусского правительства № 972 от 30 июня 2008 года, в салоне автомобиля такси должно быть следующее: информация о водителе (визитная карточка с фото), данные о перевозчике (наименование, место нахождения, контакты). Также должна быть табличка с указанием тарифов за один километр (в дневное и ночное время), за пределами города, стоимостью посадки, простоя и так далее.