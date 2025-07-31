Автору книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг исполнилось 60 лет

Одной из тем, заложенных Джоан Роулинг в «Гарри Поттере», была война — точнее, смерть и разрушения, которые она несет. В 2007 году она говорила во время рекламного тура по США: «Я совершенно осознанно хотела показать, что один из ужасов войны — то, что гибнут совершенно невинные люди. А еще один ужас — то, что дети теряют свои семьи. Эта тема проходит через всю серию, ведь характеры Гарри Поттера, Невилла Долгопупса и Тедди Люпина сформированы потерей родителей во время войны».