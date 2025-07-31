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Впервые за 350 лет женщина стала астрономом королевы Великобритании

Профессор Мишель Доэрти, специалист по планетной физике и руководительница ряда международных космических миссий, стала первой женщиной, назначенной астрономом королевы за всю 350-летнюю историю этой должности в Великобритании.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мишель Доэрти
Источник: John Gaffen / Alamy

Об этом было объявлено на фоне многолетней работы специалиста в миссиях NASA и Европейского космического агентства, а также выдающегося вклада в поиск внеземной жизни в пределах Солнечной системы, сообщают в The Guardian.

Доэрти прославилась как исследовательница спутника Сатурна Энцелада.

Именно она заметила отклонения в данных магнитометра аппарата Cassini во время пролета мимо небесного тела в 2005 году. Эти отклонения позволили предположить, что у спутника может быть собственная атмосфера. Позже выяснилось, что из-под поверхности Энцелада выбрасываются струи водяного пара, что сделало его одним из ключевых объектов для поиска жизни вне Земли.

Новое назначение Доэрти стало историческим: с 1675 года, когда была учреждена должность астронома королевской семьи, ее занимали исключительно мужчины. Последним ее обладателем был Мартин Рис, который ушел в отставку в 2025 году. Профессор Доэрти подчеркнула, что для нее важно было быть выбранной за профессиональные достижения, а не по гендерному признаку, но она надеется, что ее пример вдохновит молодых девушек заниматься наукой.

Ученая сочетает новую почетную роль с рядом других постов. Она является исполнительным председателем Совета по науке и технологиям Великобритании, будущим президентом Института физики и профессором Имперского колледжа Лондона. По ее словам, ключевая задача астронома королевы — рассказывать обществу, зачем нужна наука и и как она влияет на нашу жизнь.

Родившаяся в Южной Африке Доэрти вспоминает, что впервые увидела Юпитер и Сатурн в самодельный отцовский телескоп, когда ей было около 10 лет. С тех пор она посвятила жизнь исследованию планет и их спутников.

Сейчас она курирует миссию Juice, направленную к спутникам Юпитера. Аппарат, запущенный в 2023 году, прибудет в систему планеты в 2031-м и будет изучать, в частности, подледный океан на спутнике Ганимед.

Главный научный советник правительства Великобритании Анджела Маклин назвала назначение Доэрти признанием ее заслуг в астрономии и космической науке.