Впервые за 350 лет женщина стала астрономом королевы Великобритании

Новое назначение Доэрти стало историческим: с 1675 года, когда была учреждена должность астронома королевской семьи, ее занимали исключительно мужчины. Последним ее обладателем был Мартин Рис, который ушел в отставку в 2025 году. Профессор Доэрти подчеркнула, что для нее важно было быть выбранной за профессиональные достижения, а не по гендерному признаку, но она надеется, что ее пример вдохновит молодых девушек заниматься наукой.