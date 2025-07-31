Самарский университет запустит просветительский проект «Одержимы наукой»

В 2025 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва запустит масштабный просветительский проект под названием «Одержимы наукой». Инициатива направлена на популяризацию научных исследований и достижений молодых ученых.
Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. В рамках программы будет создан разнообразный авторский контент: видеосериал, аудиоподкасты, лонгриды, информационные материалы о научных разработках, а также адаптированные форматы для социальных сетей. Кроме того, предусмотрены офлайн-мероприятия — встречи с учеными, выпуск тематического мерча, взаимодействие с представителями малого бизнеса.
Особое внимание будет уделено качеству и содержательности создаваемого продукта. Основная задача проекта — пробудить интерес к науке среди широкой аудитории, в первую очередь среди школьников, их родителей и педагогов, а также продемонстрировать привлекательность и перспективность научной карьеры.
Ранее мы публиковали законы, вступающие в силу в августе 2025 года.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.