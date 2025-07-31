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Самарский университет запустит просветительский проект «Одержимы наукой»

В 2025 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В 2025 году Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва запустит масштабный просветительский проект под названием «Одержимы наукой». Инициатива направлена на популяризацию научных исследований и достижений молодых ученых.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. В рамках программы будет создан разнообразный авторский контент: видеосериал, аудиоподкасты, лонгриды, информационные материалы о научных разработках, а также адаптированные форматы для социальных сетей. Кроме того, предусмотрены офлайн-мероприятия — встречи с учеными, выпуск тематического мерча, взаимодействие с представителями малого бизнеса.

Особое внимание будет уделено качеству и содержательности создаваемого продукта. Основная задача проекта — пробудить интерес к науке среди широкой аудитории, в первую очередь среди школьников, их родителей и педагогов, а также продемонстрировать привлекательность и перспективность научной карьеры.

Ранее мы публиковали законы, вступающие в силу в августе 2025 года.

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