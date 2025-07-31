Самарский университет запустит просветительский проект «Одержимы наукой»

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий. В рамках программы будет создан разнообразный авторский контент: видеосериал, аудиоподкасты, лонгриды, информационные материалы о научных разработках, а также адаптированные форматы для социальных сетей. Кроме того, предусмотрены офлайн-мероприятия — встречи с учеными, выпуск тематического мерча, взаимодействие с представителями малого бизнеса.