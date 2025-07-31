Мэрия ждёт добро от ГАИ: на Павлика Морозова установят первый светофор

В Калининграде на пересечении улиц Павлика Морозова и Коммунистической установят светофор. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.
Регулятор сделают после просьб местных жителей. Люди считают, что действующая схема не оптимальна.
Контракт на установку регулятора уже заключён. Проектная документация находится на согласовании в органах Госавтоинспекции. Как только полиция даст добро, начнут строительно-монтажные работы. Планируется, что светофор появится и заработает до конца года.
До сих пор ни на Павлика Морозова, ни на Коммунистической (вылетной магистрали на окружную) регуляторов не было. Автомобилистам хватало знаков.
В прошлом году на этом перекрёстке нанесли разметку, которая запутала водителей. Позже краску стёрли. В мае на этом участке сбили женщину, переходившую через дорогу по пешеходному переходу.