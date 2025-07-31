Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия ждёт добро от ГАИ: на Павлика Морозова установят первый светофор

Регулятор появится до конца года.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Клопс.ru

В Калининграде на пересечении улиц Павлика Морозова и Коммунистической установят светофор. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

Регулятор сделают после просьб местных жителей. Люди считают, что действующая схема не оптимальна.

Контракт на установку регулятора уже заключён. Проектная документация находится на согласовании в органах Госавтоинспекции. Как только полиция даст добро, начнут строительно-монтажные работы. Планируется, что светофор появится и заработает до конца года.

До сих пор ни на Павлика Морозова, ни на Коммунистической (вылетной магистрали на окружную) регуляторов не было. Автомобилистам хватало знаков.

В прошлом году на этом перекрёстке нанесли разметку, которая запутала водителей. Позже краску стёрли. В мае на этом участке сбили женщину, переходившую через дорогу по пешеходному переходу.