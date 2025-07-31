Коллапс в аэропорту Кишинева: «Тысячи людей на паспортном контроле, только пять утра, а у погранцов и таможенников вид такой, будто сутки отработали без перерыва!»

"В аэропорту Кишинева просто коллапс какой-то творится! — шокирован лучший тамада мира Павел Дуганов. — Раньше, если приезжал даже за два часа, то проходил свободно. Сейчас и за три можно не успеть!
Фото сделал уже на паспортном контроле, где всегда перед тобой было от силы 2−3 человека. Посмотрите, что сейчас здесь творится? А позади еще тысячи на входе!
Жалко людей, которые работают здесь. Ещё пять часов утра, а у погранцов и таможенников вид такой, что они отработали сутки без перерыва! Действительно, пять утра, а аэропорт забит под завязку!
Господа правители, ладно, мы постоим 3−4 часа и улетим, а люди, которые здесь работают — им как выдержать такой поток, когда в их работе необходимы сосредоточенность и внимание даже к мелочам?
Впрочем, к кому я обращаюсь?
Обращаться не к кому….. ".
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