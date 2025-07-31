В Иркутске идет реставрация здания Театра Пилигримов

Работы были начаты в 2023 году. За это время подрядчики постепенно провели все необходимые работы, в том числе были изготовлены декоративные элементы по сохранившимся чертежам 19 века, чтобы сохранить исторический облик здания. Кроме того, было восстановлено благоустройство на прилегающей территории. Осталось доделать совсем немногое: внутри уже идет уборка, монтируются последние элементы внутренней отделки, заканчиваются фасадные работы. Все должно быть готово к 14 августа этого года.