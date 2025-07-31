В Иркутске идет реставрация здания Театра Пилигримов

Завершаются реставрационные работы в здании Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов» им. В. И. Соколова. На объекте побывал заместитель министра культуры Иркутской области Руслан Дячук.
Дом, в котором находится театр, является памятником истории и культуры областного значения. Он был построен в середине 19 столетия. По областной программе «Развитие культуры» было выделено более 28 миллионов рублей на его реставрацию.
Работы были начаты в 2023 году. За это время подрядчики постепенно провели все необходимые работы, в том числе были изготовлены декоративные элементы по сохранившимся чертежам 19 века, чтобы сохранить исторический облик здания. Кроме того, было восстановлено благоустройство на прилегающей территории. Осталось доделать совсем немногое: внутри уже идет уборка, монтируются последние элементы внутренней отделки, заканчиваются фасадные работы. Все должно быть готово к 14 августа этого года.
— Проведена колоссальная работа: усилены несущие конструкции, заменены полы на утепленные, демонтированы поздние неисторические пристройки. Все детали, включая лепнину и деревянные элементы, воссозданы в соответствии с оригиналом, — отметил Руслан Дячук.
В обновленном здании новый театральный сезон откроется, как и положено, в сентябре. Помимо свежего интерьера зрителей ждут новинки в репертуаре, а школьники смогут посещать спектакли по «Пушкинской карте».