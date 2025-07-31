Разработан экономичный способ проветривания шахт

В связи с этим ученые Пермского политеха и «ВНИИ галургии» разработали модель теплоизоляционной перегородки из композитных панелей, чтобы с ее помощью разделить пространство нефтяной шахты на рабочую и нерабочую зоны. Пока в одной зоне находятся горнорабочие, в другой отводится горячий воздух от нефтяного пласта. Перегородка отделяет источник тепла от рабочей зоны, что позволяет снизить температуру и уменьшить риск перегрева. Исследователи создали виртуальную копию участка нефтедобычи и смоделировали, как и с какой температурой воздух будет перемещаться при условии, что рабочее пространство разделено перегородкой.