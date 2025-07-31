Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и «Чистыми прудами» 2 августа

Так, трамвай А проследует от станции МЦД «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции МЦК «Дубровка». Трамвай № 3 проследует от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская». Трамвай № 39 пойдет от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».