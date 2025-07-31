Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и «Чистыми прудами» 2 августа

«В субботу, 2 августа, после 20:00 трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро “Чистые пруды”. В это время трамваи поедут по измененным маршрутам», — говорится в сообщении.
Так, трамвай А проследует от станции МЦД «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции МЦК «Дубровка». Трамвай № 3 проследует от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская». Трамвай № 39 пойдет от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».
«Вместо трамваев будут работать автобусы № 913 — вместо Павелецкого вокзала и метро “Новокузнецкая” они поедут через остров Балчуг и Бульварное кольцо до ул. Воронцово Поле. Пользуйтесь метро до “Новокузнецкой” и “Чистых прудов”, — подчеркнули в Дептрансе.