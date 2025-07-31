ЦСК ВВС подписал 23-летнего вратаря из Беларуси Алексея Снытко

Соглашение с голкипером рассчитано до 31 мая 2027 года, сообщили представители самарского клуба.
23-летний Алексей Снытко родился в столице Беларуси. Начинал карьеру в системе солигорского «Шахтера». Оттуда в сезоне 2021−2022 перебрался в «АКМ-Новомосковск».
В розыгрыше КХЛ 2022−2023 был в заявке минского «Динамо». Однако так и не сыграл за команду ни одного матча.
После вернулся в «Шахтер». Также выступал за пинских «Ястребов». С последними становился чемпионом национальной Высшей лиги и брал Кубок Цыплакова.
«В сезоне 2024−2025 голкипер выступал в Betera-Экстралиге, где провел 37 матчей. Отразил 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,15», — уточнили в ЦСК ВВС.
Недавно рассказывали, что «летчики» заключили пробный контракт с чемпионом ВХЛ Артемом Нечаевым.
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