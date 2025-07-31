Диалоги с ИИ могут стать доказательствами в суде: мнение экспертов

Основатель OpenAI Сэм Альтман сделал заявление, которое вызвало широкий резонанс среди пользователей ChatGPT. Он отметил, что переписки с нейросетями не имеют юридической защиты и могут быть использованы в качестве доказательства в судебных разбирательствах. Если пользователь станет объектом уголовного преследования, следственные органы могут запросить у разработчиков доступ к его диалогам с ИИ для поиска улик. Об этом рассказали в издании «Секрет фирмы».
Альтман подчеркнул, что если кто-то обсуждает свои личные дела с ChatGPT, это может обернуться против него в случае судебного иска. Он также выразил мнение, что текущая ситуация является несправедливой, поскольку на данный момент нет законов, защищающих конфиденциальность общения с искусственным интеллектом. При этом пользователи часто делятся более откровенной информацией с ИИ, чем с живыми специалистами, не осознавая, что у нейросетей отсутствует понятие «профессиональная тайна».
Согласно американскому законодательству, ChatGPT хранит удалённые диалоги на своих серверах до 30 дней. Однако если пользователь активировал функцию запоминания чатов, записи могут сохраняться значительно дольше. Политика компании позволяет хранить данные и дольше в случае юридических или безопасностных требований, при этом правоохранительные органы могут запросить доступ к этой информации.
Представитель Axenix Александр Стрельников отметил, что использование данных из диалогов с чат-ботами аналогично применению переписок из социальных сетей в судебных процессах. Данные о взаимодействии с ИИ могут быть предоставлены по запросу суда и использоваться как цифровые доказательства.
Владислав Лаптев, директор по инновациям компании Fork-Tech, добавил, что некоторые системы ИИ могут автоматически отслеживать подозрительную активность пользователей и уведомлять правоохранительные органы о возможных противоправных действиях. Например, переписка с ИИ-помощником, в которой обсуждаются способы совершения преступления, может стать основанием для дальнейшего расследования.
Можно ли использовать переписки с ИИ в суде?
Краткий ответ на вопрос о возможности использования логов взаимодействия с искусственным интеллектом в судебных разбирательствах в России — положительный, но с рядом ограничений. На данный момент отсутствуют как законодательные акты, так и заключения Верховного суда, регулирующие этот вопрос. Тем не менее, существует база для того, чтобы информация, полученная в диалогах с ИИ, могла быть использована против пользователя.
Юрист Мирза Чирагов отметил, что ИИ уже активно участвует в формировании доказательной базы. В англосаксонских юрисдикциях цифровые следы, обработанные ИИ, могут быть приняты в качестве допустимых доказательств при соблюдении определённых условий. Однако в этих случаях речь идет об использовании ИИ как инструмента для анализа различных цифровых данных, таких как cookie, IP-адреса, логи и другие. Переписка с ИИ ранее не рассматривалась в таком контексте.
По словам Чирагова, основатель OpenAI Сэм Альтман имел в виду доступ к переписке пользователей с ИИ, который стал полноценным собеседником, а не просто инструментом. Он также подчеркнул, что многие специалисты продолжают загружать конфиденциальные документы и персональные данные в сервисы ИИ, что может иметь серьезные последствия.
Чирагов привел несколько сценариев, в которых диалоги с ИИ могут быть использованы в качестве доказательств преступления:
1. В трудовых спорах: например, если сотрудник загрузил внутренние документы в сервис ИИ.
2. В судебных разбирательствах: если ИИ сгенерировал некорректный документ, переписка может служить доказательством ненадлежащего информирования или ошибки.
3. В фиксации намерений или действий: пользователь может описывать свои планы или признания в переписке с ИИ, что может быть использовано как индикатор мотива или умысла.
Таким образом, эксперты призывают пользователей быть осторожными при общении с нейросетями и осознавать возможные юридические последствия своих слов.