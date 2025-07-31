Диалоги с ИИ могут стать доказательствами в суде: мнение экспертов

Альтман подчеркнул, что если кто-то обсуждает свои личные дела с ChatGPT, это может обернуться против него в случае судебного иска. Он также выразил мнение, что текущая ситуация является несправедливой, поскольку на данный момент нет законов, защищающих конфиденциальность общения с искусственным интеллектом. При этом пользователи часто делятся более откровенной информацией с ИИ, чем с живыми специалистами, не осознавая, что у нейросетей отсутствует понятие «профессиональная тайна».