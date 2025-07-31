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Под Уфой открыли движение по мосту через Уршак

В Уфе раньше срока завершили ремонт моста через реку Уршак.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Ремонт моста возле Булгаково завершилась на две недели раньше графика. Как сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, сегодня все полосы обновленного моста через Уршак вновь открыли для автомобилистов.

— Специалисты заслуживают благодарности за слаженную работу и соблюдение сроков, — отметила министр.

По ее словам, подрядчикам удалось завершить основные работы за 58 дней вместо запланированных 72 благодаря круглосуточному графику без выходных.

Сейчас строители приступят к работам под мостом, которые уже не потребуют перекрытия проезжей части. Первоначально реконструкцию планировали завершить только к ноябрю, но по поручению главы республики сроки значительно сократили.

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