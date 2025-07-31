Под Уфой открыли движение по мосту через Уршак

Ремонт моста возле Булгаково завершилась на две недели раньше графика. Как сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова, сегодня все полосы обновленного моста через Уршак вновь открыли для автомобилистов.
— Специалисты заслуживают благодарности за слаженную работу и соблюдение сроков, — отметила министр.
По ее словам, подрядчикам удалось завершить основные работы за 58 дней вместо запланированных 72 благодаря круглосуточному графику без выходных.
Сейчас строители приступят к работам под мостом, которые уже не потребуют перекрытия проезжей части. Первоначально реконструкцию планировали завершить только к ноябрю, но по поручению главы республики сроки значительно сократили.
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