Пермских школьников приглашают отдохнуть в «Реальном месте»

В четырех районах Перми работают клубы для подростков «Реальное место». Это пространство комфортного взаимодействия, где акцент делается на самовыражение и развитие личности. Здесь можно провести досуг и пообщаться, а также встретиться с психологом.
В Орджоникидзевском районе клуб действует на ул. Лобвинской, 12, в Свердловском — на ул. Холмогорской, 17, в Мотовилихе — на ул. Студенческой, 18, в Кировском районе — на ул. Ушакова, 55/1.
В Кировском районе клуб разместился на базе центра дополнительного образования «Исток». Здесь ребята могут поговорить с наставниками, поиграть в настольные игры и поучаствовать в мастер-классах.
Клуб в Орджоникидзевском районе на базе центра дополнительного образования «Фаворит» действует все лето. Здесь проходят мастер-классы, просмотры кинофильмов для всей семьи, а также традиционный «Чай с психологом»: подростки задают вопросы и обсуждают волнующие темы в неформальной обстановке.
Узнать о работе каждого клуба можно на сайтах учреждений и в их официальных группах в соцсети «ВКонтакте».