11 августа православные вспоминают Рождество святителя Николая Чудотворца

11 августа Русская православная церковь отмечает Рождество одного из самых почитаемых святых — Николая Чудотворца. Его имя известно каждому верующему, а почитание началось на Руси ещё в IX веке.
Святитель Николай родился в 258 году в городе Патара на юге Малой Азии. Его родители, благочестивые христиане Феофан и Нонна, долго не могли иметь детей и горячо молились о даровании им наследника. Их молитвы были услышаны — и они дали обет посвятить своего сына Богу.
С рождения Николай проявил необыкновенные духовные дары: по преданию, он исцелил мать от тяжкой болезни в момент своего появления на свет. Во время крещения младенец простоял на ногах в купели три часа, тем самым воздавая славу Святой Троице. Уже в младенчестве он постился — отказывался от молока по средам и пятницам, принимая его лишь один раз в день после молитвы.
Став старше, Николай с усердием изучал Священное Писание, много времени проводил в храме, был отзывчив к чужой беде, щедро раздавал имущество нуждающимся и вел жизнь строгого подвижника. Его сердце всегда было открыто для страждущих.
Еще при жизни святой совершал чудеса: спасал мореплавателей от гибели, помогал узникам, исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Он отстаивал справедливость и своим примером учил любви, милосердию и состраданию.
Николай прожил долгую, наполненную духовным подвигом жизнь и мирно отошел ко Господу в преклонном возрасте. На Руси он почитался не только как святой, но и как покровитель государственной власти. Уже в XIII веке отмечалось его Рождество, а в Новгороде существовал посвященный этому дню монастырь.