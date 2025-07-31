11 августа православные вспоминают Рождество святителя Николая Чудотворца

С рождения Николай проявил необыкновенные духовные дары: по преданию, он исцелил мать от тяжкой болезни в момент своего появления на свет. Во время крещения младенец простоял на ногах в купели три часа, тем самым воздавая славу Святой Троице. Уже в младенчестве он постился — отказывался от молока по средам и пятницам, принимая его лишь один раз в день после молитвы.