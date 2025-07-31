«Ладья» и ЦСК ВВС сыграют друг с другом в Тольятти вечером 3 августа

Молодежка тольяттинцев и самарцы проведут контрольную встречу на «Лада Арене» (6+).
Для «Ладьи» и ЦСК ВВС это будет первый матч в межсезонье. Пройдет без зрителей, но обещают прямую трансляцию. Крайний раз виделись в конце апреля. Тогда сильнее были «летчики» — 4:3 по буллитам (6+).
При этом недавно самарский клуб подписал 23-летнего вратаря из Беларуси Алексея Снытко. А молодежная команда «автозаводцев» проведет первые домашние встречи в новом сезоне МХЛ 10-го и 11 сентября против «Снежных Барсов» (6+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.