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«Ладья» и ЦСК ВВС сыграют друг с другом в Тольятти вечером 3 августа

Молодежка тольяттинцев и самарцы проведут контрольную встречу на «Лада Арене» (6+).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: МК.RU Самара

Молодежка тольяттинцев и самарцы проведут контрольную встречу на «Лада Арене» (6+).

Для «Ладьи» и ЦСК ВВС это будет первый матч в межсезонье. Пройдет без зрителей, но обещают прямую трансляцию. Крайний раз виделись в конце апреля. Тогда сильнее были «летчики» — 4:3 по буллитам (6+).

При этом недавно самарский клуб подписал 23-летнего вратаря из Беларуси Алексея Снытко. А молодежная команда «автозаводцев» проведет первые домашние встречи в новом сезоне МХЛ 10-го и 11 сентября против «Снежных Барсов» (6+).

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