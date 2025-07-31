«Ладья» и ЦСК ВВС сыграют друг с другом в Тольятти вечером 3 августа

Для «Ладьи» и ЦСК ВВС это будет первый матч в межсезонье. Пройдет без зрителей, но обещают прямую трансляцию. Крайний раз виделись в конце апреля. Тогда сильнее были «летчики» — 4:3 по буллитам (6+).