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В Вологодской области возродят добычу уникальной природной соли

В Тотьме стартовал проект по возрождению производства уникальной природной соли, известной с XV века. Тогда город был одним из главных центров солеварения на Русском Севере, но промысел прекратился к началу XX века.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Соль на руке
Источник: Unsplash.com

Сейчас планируется восстановить технологию и наладить выпуск продукта, насыщенного йодом, магнием, калием и бромом. Как рассказала ТАСС инициатор проекта и руководитель фонда «Соль Земли» Зинаида Селебинко, идея реализуется при поддержке Фонда Владимира Потанина.

Проект под названием «Сользавод. Возвращение смыслов» предусматривает создание современной вакуумной печи, которая позволит выпаривать соль в небольших промышленных масштабах. Готовый продукт планируется расфасовывать и продавать в сувенирных магазинах города.

Работы рассчитаны до августа 2026 года. За это время авторы проекта намерены не только создать оборудование, но и провести полное исследование состава местной соли. Также в рамках гранта предусмотрено обучение, маркетинг и археологические изыскания.

По словам Селебинко, особенность тотемской соли в том, что она полностью природная: ее добывают из глубины до 200 метров через рассолоподъемную трубу XV века. Йод в ней содержится в естественном виде, в отличие от большинства современных продуктов, обогащенных искусственным путем.

«Соль раньше была не просто приправой — она восполняла нехватку микроэлементов в организме. Древние мастера учитывали все природные силы: огонь, воду, ветер, солнце и даже энергию человека. Мы хотим вернуть этому ремеслу смысл», — пояснила она.

Параллельно в Тотьме обучают будущих солеваров и приглашают опытных мастеров из других регионов. Во время прошедшего форума ремесленник Павел Зарайченко из Сольвычегодска показал, как из 220 литров рассола получить почти два килограмма соли. Часть кристаллов при этом приобрела форму пирамид — редкое явление, вызывающее живой интерес у зрителей.

Тотемская соль ранее применялась и в лечебных целях. До конца 1920 годов в городе действовал солелечебный курорт, основанный на базе старого сользавода. Исследователи надеются, что возрождение промысла откроет новую главу в истории местного ремесла и привлечет в регион туристов и экспертов по традиционным технологиям.