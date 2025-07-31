В Вологодской области возродят добычу уникальной природной соли

Сейчас планируется восстановить технологию и наладить выпуск продукта, насыщенного йодом, магнием , калием и бромом. Как рассказала ТАСС инициатор проекта и руководитель фонда «Соль Земли» Зинаида Селебинко, идея реализуется при поддержке Фонда Владимира Потанина.

Проект под названием «Сользавод. Возвращение смыслов» предусматривает создание современной вакуумной печи, которая позволит выпаривать соль в небольших промышленных масштабах. Готовый продукт планируется расфасовывать и продавать в сувенирных магазинах города.

Работы рассчитаны до августа 2026 года. За это время авторы проекта намерены не только создать оборудование, но и провести полное исследование состава местной соли. Также в рамках гранта предусмотрено обучение, маркетинг и археологические изыскания.

По словам Селебинко, особенность тотемской соли в том, что она полностью природная: ее добывают из глубины до 200 метров через рассолоподъемную трубу XV века. Йод в ней содержится в естественном виде, в отличие от большинства современных продуктов, обогащенных искусственным путем.