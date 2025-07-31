МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера в четверг в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.
«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайший час с сохранением до 22 часов 31 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.