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МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре до 15 м/с в четверг в Подмосковье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера в четверг в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения “Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, в ближайший час с сохранением до 22 часов 31 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.