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Каждый четвертый россиянин регулярно посещает выставки

Современное искусство привлекает 32% граждан страны, а научно-технические проекты — 30%. Документ с результатами исследования оказался в распоряжении ТАСС.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Девушка на выставке сморит на картину с цветами
Источник: Freepik

Более четверти россиян регулярно ходят на выставки, что говорит о стабильном интересе общества к культурным событиям. Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», 27% респондентов указали, что посещают выставки на постоянной основе.

Наиболее активная часть аудитории — 13% — выбирается на выставки раз в год или чаще. Один процент участников опроса признались, что знакомятся с экспозициями каждый месяц. Это, по мнению аналитиков, указывает на устойчивую тягу граждан к познанию нового, интерес к искусству, науке и истории.

Лидерами по популярности остаются выставки живописи и графики: их выбирает 51% опрошенных. Экспозиции, посвященные историко-культурному наследию, интересны 46% респондентов. События в сфере декоративно-прикладного искусства — 27% посетителей.

В холдинге «Ромир» подчеркивают: россияне проявляют широкий культурный интерес, охватывающий и классические формы искусства, и новые технологии. Таким образом, выставочная деятельность высоко ценится в общественной жизни и личностном развитии граждан.