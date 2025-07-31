Каждый четвертый россиянин регулярно посещает выставки

Более четверти россиян регулярно ходят на выставки, что говорит о стабильном интересе общества к культурным событиям. Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», 27% респондентов указали, что посещают выставки на постоянной основе.
Лидерами по популярности остаются выставки живописи и графики: их выбирает 51% опрошенных. Экспозиции, посвященные историко-культурному наследию, интересны 46% респондентов. События в сфере декоративно-прикладного искусства — 27% посетителей.
В холдинге «Ромир» подчеркивают: россияне проявляют широкий культурный интерес, охватывающий и классические формы искусства, и новые технологии. Таким образом, выставочная деятельность высоко ценится в общественной жизни и личностном развитии граждан.