Каждый четвертый россиянин регулярно посещает выставки

Более четверти россиян регулярно ходят на выставки, что говорит о стабильном интересе общества к культурным событиям. Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», 27% респондентов указали, что посещают выставки на постоянной основе.

Наиболее активная часть аудитории — 13% — выбирается на выставки раз в год или чаще. Один процент участников опроса признались, что знакомятся с экспозициями каждый месяц. Это, по мнению аналитиков, указывает на устойчивую тягу граждан к познанию нового, интерес к искусству, науке и истории.