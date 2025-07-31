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В Ангарске колония запустила первый кемпер для автотуристов

На нем проехали в экспедиции по Сибири.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске колония выпустила первый кемпер для автотуристов. Его используют для путешествий с жилыми прицепами. Сейчас готов пилотный образец. Его проверили на практике во время экспедиции по Сибири. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУФСИНа.

— Руководство колонии обсудили планы по расширению этого проекта. Хотят улучшить производственные мощности ИК-2 для налаживания выпуска автоприцепов и товаров для кемпинга, — уточнили в ГУФСИН России по Иркутской области.

В исправительной колонии открыт специализированный цех по производству кемперов. В нем работают осужденные, получившие профессиональную подготовку. Также учреждения региона проводят туристические товары: складные столы и стулья, шезлонги и спальные мешки.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии мужчину заключили под стражу за похищение дальнобойщика.