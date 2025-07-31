В Ангарске колония запустила первый кемпер для автотуристов

В Ангарске колония выпустила первый кемпер для автотуристов. Его используют для путешествий с жилыми прицепами. Сейчас готов пилотный образец. Его проверили на практике во время экспедиции по Сибири. Об этом сообщает Байкал24 со ссылкой на пресс-службу ГУФСИНа.