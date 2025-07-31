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Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 1 августа

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 1 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 89% 757 мм рт. ст. +27°
Источник: БЕЛТА

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем по Витебской и Могилевской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части территории местами пройдут кратковременные дожди. По северо-востоку страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, по востоку — плюс 16−18. Днем будет 19−25 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.