Дожди, грозы и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 1 августа

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем по Витебской и Могилевской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части территории местами пройдут кратковременные дожди. По северо-востоку страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.