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Женщины пилотируют самолеты лучше мужчин

Женщины-пилоты показывают лучшие результаты при управлении самолетом в условиях стресса. К такому выводу пришли специалисты Университета Ватерлоо в Канаде, проведя эксперимент с участием 20 пилотов с налетом менее 300 часов.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Женщина за рулем самолета
Источник: Freepik

Испытания проходили в авиасимуляторе, где участникам нужно было выполнить девять заходов на посадку, в том числе в аварийных ситуациях. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications, подтвердило: пилоты-женщины точнее следовали указаниям, стабильно приземлялись и быстрее принимали решения при сбоях вроде отказа двигателя. При этом, по данным трекинга взгляда, различий между мужчинами и женщинами практически не было зафиксировано.

Одним из ключевых параметров стала ситуационная осведомленность — способность понимать обстановку и прогнозировать развитие событий. Женщины показали здесь более высокие результаты. Также при одинаковом уровне подготовки они допускали меньше ошибок при росте уровня нагрузки.

Как отметила автор работы Найла Айла, результаты заставляют по-новому взглянуть на систему оценки навыков пилотов: «Даже при равных визуальных данных реакция может отличаться. Наши наблюдения говорят о том, что женщины лучше справляются с управлением в условиях стресса».