Женщины пилотируют самолеты лучше мужчин

Испытания проходили в авиасимуляторе, где участникам нужно было выполнить девять заходов на посадку, в том числе в аварийных ситуациях. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the 2025 Symposium on Eye Tracking Research and Applications, подтвердило: пилоты-женщины точнее следовали указаниям, стабильно приземлялись и быстрее принимали решения при сбоях вроде отказа двигателя. При этом, по данным трекинга взгляда, различий между мужчинами и женщинами практически не было зафиксировано.