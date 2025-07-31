Предприятие в Ростовской области оштрафовали за нарушение санитарных норм

В Ростовской области за неполное выполнение предписания об устранении санитарного нарушения оштрафовали управление развития систем водоснабжения (ГУП РО «УРСВ»). Детали рассказали в Роспотребнадзоре.
Оказалось, что недочеты выявили во время проверки в апреле 2025 года, но после этого ситуацию исправили «не в полном объеме». В итоге был составлен административный протокол (ч. 1 ст. 19. 5 КоАП РФ).
Позже мировой судья в Первомайском районе Ростова-на-Дону утвердил штраф в 10 тысяч рублей. Отметим, решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.
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