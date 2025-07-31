Тольяттинская «Ладья» заключила пробный контракт с защитником ЦСК ВВС Пшеницыным

19-летний защитник из Перми является воспитанником самарской «Кометы». Прошлый сезон был для него дебютным на взрослом уровне.
Всего Даниил Пшеницын провел за местный клуб 97 встреч. Набрал 43 очка (десять голов и 33 ассиста). Продолжил карьеру в ЦСК ВВС. В минувшем розыгрыше ВХЛ сыграл в 41 матче. Еще семь — в НМХЛ за «Калугу». Без результативных баллов.
Пробное соглашение с хоккеистом заключили до 30 августа, уточнили в «Ладье».
Ранее сообщали, что молодежка «автозаводцев» и ЦСК ВВС проведут контрольный матч в Тольятти вечером 3 августа (6+).
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