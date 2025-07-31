В Омске проконтролируют работу светофоров на обновленном Бульваре Архитекторов

Сегодня состоялось торжественное открытие движения по обновленному Бульвару Архитекторов, одному из крупнейших инфраструктурных проектов Омска последних десятилетий. В церемонии открытия приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава города Сергей Шелест. Реконструкция значительно улучшила условия движения для всех его участников: автомобилистов, пешеходов и общественного транспорта.
О масштабных изменениях редакции «КП Омск» рассказал директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец. По его словам, старая дорога имела всего 2−4 полосы для движения на разных участках и уже не справлялась с современным транспортным потоком. Теперь бульвар оснащен 4−6 полосами в зависимости от загруженности участков. Наиболее интенсивные зоны оборудованы шестью полосами, менее нагруженные — четырьмя.
Благодаря расширению проезжей части, транспортная доступность бульвара значительно выросла. Теперь поток машин будет двигаться более равномерно, а вероятность пробок значительно уменьшится. Особенно важным стало появление разделительных газонов, которые отделяют встречные потоки. Эти островки не только снижают риск столкновений, но и обеспечивают дополнительный водоотвод, предотвращая образование луж на проезжей части.
Екатерина КРАСНОВА.
Для повышения безопасности также установлены новые светофорные объекты. Их уже включили, а далее будут продолжать следить за их функционированием. Всего на бульваре установлено 10 светофоров, три из которых являются полностью новыми. Уже к концу недели планируется провести корректировку режимов работы еще четырех светофорных объектов, расположенных прилегающими к реконструированному участку. Это позволит оптимизировать транспортные потоки и минимизировать задержки на перекрестках.
Кроме того, новые остановочные пункты общественного транспорта сделают передвижение по бульвару еще удобнее. Их временные названия будут заменены постоянными после решения топонимической комиссии. По обновленной улице поедет маршрут троллейбуса № 7 М, который будет обслуживать жителей Зеленой реки, Кузьминок и кварталов Драверта, обеспечивая их связь с центральной частью города. В дальнейшем здесь планируется запустить еще троллейбусные маршруты № 5 и № 10. Хотя контактная сеть уже проложена, их эксплуатация станет возможной только после завершения капремонта моста им. 60 лет ВЛКСМ, которое запланировано на осень 2026 года.
Екатерина КРАСНОВА.
«Одним из ключевых элементов реконструкции стала установка и настройка светофорных объектов. Они размещены таким образом, чтобы максимально оптимизировать движение транспорта и снизить вероятность заторов. Специалисты департамента транспорта сегодня вечером и завтра утром проведут мониторинг работы светофоров. Это позволит оперативно внести корректировки в режимы их работы, если возникнет необходимость. Например, на некоторых перекрестках может потребоваться изменение длительности фаз или добавление специальных режимов для общественного транспорта», — отметил руководитель профильного департамента.
Вдоль бульвара выполнено озеленение, хотя работы по посадке деревьев и кустарников продолжатся осенью. Широкие тротуары (до 3 метров) и велодорожки (до 2 метров) созданы для удобства пешеходов и велосипедистов. Разделительные газоны между полосами движения не только украсят территорию, но и сыграют важную роль в обеспечении безопасности. Они механически разделят потоки противоположных направлений, снижая риск лобовых столкновений. Кроме того, такие островки помогут водителям избежать непроизвольного выезда на встречную полосу в экстренных ситуациях.