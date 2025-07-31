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Один бобер осушил целое озеро под Лепелем

В Витебской области бобер осушил целое озеро, и никто не вмешался.

Источник: Комсомольская правда

В Витебской области озеро исчезло из-за «стараний» бобра, пишет тематический ресурс fishingby.com.

Сообщается о локальном экологическом инциденте в Лепельском районе. Так, из-за бобра, прорывшего нору в центре дамбы на озере Кострицком, из водоема практически полностью ушла вода.

Подрытую дамбу потом еще подмыли сильные паводки. Ситуация стала быстро ухудшаться и в субботу, 19 июля, уровень воды в озере единовременно упал примерно на полметра. В среду, 23 июля, дамбу прорвало окончательно.

— Рыболовы пытались спасти водоем от осушения, — рассказал витебчанин Дмитрий Кохан, ставший свидетелем происшествия на его малой родине.

Мужчина говорит, что местные жители промоину засыпали сами битым кирпичом, обратились в местный сельсовет за погрузчиком, но помощи не последовало.

Сейчас когда-то полноводное озеро превратилось в топкое болото: рыба и другая озерная живность погибли, лебеди и кряквы улетели. Местные жители надеются, что озеро можно восстановить, если действовать быстро.

Недавно Минприроды назвало причину массовой гибели рыбы в белорусской реке.

Также экологи заявили о массовой гибели не менее 159 рыб в реке Плиса в Борисове.

И мы писали, что СК Минска раскрыл детали дела о наркотике в банках с персиками и собачьим кормом.