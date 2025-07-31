В Госдуму внесут проект о единых днях бесплатной парковки по всей России

Отмечается, что в настоящее время в разных регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки на платных парковочных местах в воскресенье и праздничные дни, что приводит к ситуации, когда россияне разных городов и регионов находятся в неравных условиях, что вызывает недоумение и недовольство граждан.