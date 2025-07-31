На каких известных невест охотится Прохор Шаляпин и почему он стал мемом

Прохор Шаляпин — мастер хайпа в отечественном шоу-бизнесе. Певец, артист и шоумен обрел славу благодаря бурным романам и скандальным высказываниям. Сегодня артист переживает волну популярности: его приглашают вести знаковые музыкальные мероприятия, а нарезки из его интервью вирусятся в социальных сетях. Почему Прохора Шаляпина называют главным альфонсом страны, за чьими сердцами шоумен охотится и как он стал ходячим мемом — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Прохор Шаляпин — мастер хайпа в отечественном шоу-бизнесе. Певец, артист и шоумен обрел славу благодаря бурным романам и скандальным высказываниям. Сегодня артист переживает волну популярности: его приглашают вести знаковые музыкальные мероприятия, а нарезки из его интервью вирусятся в социальных сетях. Почему Прохора Шаляпина называют главным альфонсом страны, за чьими сердцами шоумен охотится и как он стал ходячим мемом — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Прохора Шаляпина.

Имя Прохора Шаляпина сегодня у многих ассоциируется не столько с его вокальными номерами, сколько со скандалами, скоротечными романами и эпатажными высказываниями. Но за всем этим медийным шумом скрывается человек с необычной биографией, прошедший путь от простого парня из провинции до звезды шоу-бизнеса.

Звучный псевдоним Прохор Шаляпин появился в жизни певца уже во взрослом возрасте. Настоящее имя Прохора — Андрей Захаренков. Мальчик родился в Волгограде 26 ноября 1983 года в самой обычной семье, не связанной с музыкой и творчеством. Его отец Андрей Захаренков трудился сталеваром на местном заводе, а мать Елена Колесникова — поваром.

Возможно, мальчик пошел бы по стопам родителей и связал свою жизнь с рабочей специальностью, если бы не его бабушка. Она разглядела у внука творческие способности и отвела его в музыкальную школу на отделение народных инструментов. Мальчик учился играть на баяне и занимался вокалом.

Детство будущей звезды было непростым. Отец любил выпить, был склонен к рукоприкладству, а однажды едва не отравил всю семью угарным газом. Кроме того, как признавался певец, в детстве папа угрожал ему ножом.

Однако трудности, по мнению Прохора Шаляпина, пошли ему на пользу. В одном из интервью он отметил, что человек с непростым детством, которому «удалось выжить», автоматически становится сильным.

Мальчик учился в младших классах школы, когда у отца возникли проблемы с законом. Он кидался с ножом не только на родную семью, но и на чужих людей. Мужчина получил срок, а позже он попал в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения.

После ареста главы семьи бабушка плотно занялась воспитанием внука. В музыкальной школе у будущей звезды были успехи, и в дальнейшем обучении ребенка было решено сделать ставку на творческую карьеру.

В 1991 году мальчик начал выступать в вокальной шоу-группе «Джем». Здесь он занимался до 1996 года и успел разделить сценическую площадку с Ириной Дубцовой и будущей солисткой группы «Лицей» Софией Тайх.



В пятом классе Андрей Захаренков стал солировать в русском народном ансамбле «Вьюнок». Чтобы максимально сконцентрироваться на творческом развитии, ребенка перевели из обычной школы в Центральную школу искусств при Волгоградском филиале Самарской академии искусства и культуры на вокальное отделение.

В 1996 году Андрей написал свою первую песню «Нереальный сон», с которой выступает до сих пор. Именно с ней он два года спустя ворвется в телевизионный музыкальный конкурс «Утренняя звезда» и займет третье место.

В 1998 году, после окончания школы, парень переехал в столицу и поступил в Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова на отделение «Народное пение». В 2003 году он успешно окончил его и стал студентом Российской академии музыки им. Гнесиных.

«Фабрика звезд» и карьера.

В 2006 году к певцу пришла известность. Прохор начал активно участвовать в конкурсах и получать награды. Первой ласточкой стало звание лауреата премии «Звуковая дорожка», затем певец взял третье место на конкурсе в Нью-Йорке Star Chance, который организовала Эдита Пьеха. Однако настоящую славу ему принесло участие в проекте «Фабрика звезд-6» в 2006 году.

На сцене проекта певец впервые презентовал себя как Прохор Шаляпин — единственный в России потомок легендарного оперного певца Федора Шаляпина. Он официально сменил документы и придумал красивую легенду о том, что приходится знаменитому басу правнуком по линии младшего брата, однако не поддерживает связь с остальной родней в США. История показалась настолько правдоподобной, что в нее поверили даже некоторые представители рода Шаляпиных, в частности, дочь оперного певца, жившая в Париже. Но в конце концов правда раскрылась. Несколько лет назад певец решил публично покаяться на могиле Федора Шаляпина.

Все эти широкие жесты случились позже. А тогда, в 2006-м, необычное имя, яркая внешность, стильный образ и приятный голос сделали свое дело: несмотря на то, что Прохор Шаляпин не стал победителем шоу, он вошел в число финалистов, и его запомнили.

После завершения шоу он подписал контракт с продюсером Виктором Дробышем и отправился на гастроли вместе с другими финалистами «Фабрики звезд». В том же году при поддержке продюсера артист записал насколько песен, однако вскоре сотрудничество распалось.

Шаляпин и Дробышев высказали друг другу массу претензий. Прохор утверждал, что к нему предвзято относятся, а Виктор назвал его пустышкой и самым большим разочарованием.

Певец пошел своим путем. Однако, несмотря на старания, его вокальная карьера далеко не продвинулась. Чтобы не растерять популярность, Прохор перешел к более эпатажному поведению. Его начали приглашать на телевидение, где он с удовольствием делился подробностями своей личной жизни, не всегда достоверными. Именно скандалы помогли ему оставаться на виду и привлечь внимание желтой прессы.

Попутно Шаляпин попробовал себя в кино. В 2011 году он принял участие в съемках многосерийного фильма «Жуков». В этой ленте Прохор исполнил роль Бориса Штоколова — оперного певца, на чью судьбу решающим образом повлиял полководец.

Шаляпин также стал появляться в многочисленных шоу. В 2024 году он испытал себя в экстремальном проекте «Прятки». А в 2025 году вместе с Сергеем Буруновым, Анастасией Волочковой, Анной Седоковой и другими звездами участвовал в шоу «В темноте».

На съемках Шаляпин жил два дня в полной темноте без гаджетов и предварительной подготовки, носил ошейник и страдал от того, что его били током.

Жены и возлюбленные Прохора Шаляпина.

Прохор Шаляпин был женат несколько раз, а количество его романов не поддается исчислению.

Как признавался сам певец, впервые он женился в 18 лет на женщине значительно старше себя. Кем была его первая избранница, неизвестно: ее имя он до сих пор хранит в тайне. Их брак продлился недолго.

В 2011 году у Шаляпина завязались отношения с моделью и актрисой Аделиной Шариповой. Пара строила большие планы и даже собиралась завести ребенка, для чего, по слухам, искала суррогатную мать. Но вскоре молодые люди расстались.

Самые громкие романы начались у певца с 2013 года.

* Брак с бизнесвумен Ларисой Копенкиной.

Самым известным и скандальным стал брак Прохора Шаляпина с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Избранница была старше его почти на 30 лет, владела риелторским агентством по продаже элитной недвижимости. Пара познакомилась на Ямайке в 2013 году. Как заявлял Прохор, это была любовь с первого взгляда.

Против неравного брака выступала мать артиста Елена Колесникова, однако 30-летний Прохор поступил по-своему и поставил печать в паспорте. Женитьба на Ларисе Копенкиной привлекла к Шаляпину бурное внимание прессы. Пару начали активно приглашать на ток-шоу, где они делились секретами любви и гармонии.

Однако два года спустя отношения расклеились, и пара рассталась. Как признался сам Прохор, их союз испортили деньги.

«Нас очень развратило телевидение, нас стали всюду приглашать и платить деньги. Естественно, мы от этого не отказывались, но если бы у нас с ней не было по-настоящему теплых отношений, то ничего не получилось бы. Видно же, когда люди равнодушны друг к другу», — рассказал артист в одном из интервью.

* Роман с моделью Анной Калашниковой.

Следующим громким романом Шаляпина стали отношения с моделью и актрисой Анной Калашниковой. Девушка получила известность благодаря съемкам в рекламе бренда «Лошадиная сила» и клипах Сергея Зверева.

Пара познакомилась в 2014 году, отношения развивались стремительно, вскоре стало известно, что влюбленные ждут ребенка.

В марте 2015-го Анна Калашникова родила сына. Прохор души не чаял в мальчике и объявил, что намерен снова жениться. Свадьба была намечена на весну 2016 года, однако до загса пара так и не дошла: в апреле в прямом эфире ток-шоу Шаляпин сообщил, что сделал ДНК-тест на отцовство и огласил его отрицательный результат.

* Роман с экс-супругой актера Армена Джигарханяна.

В 2018 году Прохор Шаляпин закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, экс-супругой актера Армена Джигарханяна. Пара даже сообщила, что хочет детей. Однако в итоге влюбленные быстро остыли к друг другу и остались просто друзьями.

Позже появились слухи о том, что Шаляпин является отцом дочери Цымбалюк-Романовской, но артист их опроверг.

* Брак с канадской миллионершей.

Третьим официальным союзом Шаляпина стал брак с 47-летней канадской миллионершей Татьяной-Клаудией Дэвис. В 2020 году состоятельная блондинка пригласила 37-летнего певца выступить на светском мероприятии в Монако, а затем принялась бурно ухаживать за молодым человеком.

Щедрые подарки, путешествия, одна кредитная карта на двоих — все было как в кино. Роскошный роман окончился свадьбой летом 2021 года. Однако счастье молодоженов длилось недолго. Всего месяц спустя Татьяна умерла от последствий COVID-19.

Родственники Шаляпина заявляли в прессе, что артист якобы интересовался способами незаметного убийства человека. Но слухи об отравлении миллионерши не подтвердились.

«Вся эта история с отравлением — такая несусветная чушь. Главное: для чего? У нас был брачный контракт, то, что было куплено до брака, я бы и без “отравления” мог бы не возвращать, Татьяна бы ничего мне не сделала. Я ее очень любил, она была близким мне человеком, у нас были такие планы на будущее», — отметил Шаляпин.

Позже певец посвятил покойной жене клип и сообщил, что поддерживает связь с ее родственниками. Он также жаловался, что не может посетить ее могилу в Канаде.

* Экранный брак с кондитером Ольгой Вашуриной.

В конце июля 2025 года стало известно, что Прохор Шаляпин женился в четвертый раз. Его избранница — кондитер и телеведущая Ольга Вашурина. Победительница первого сезона шоу «Кондитер», соведущая Рената Агзамова в этом проекте, Ольга прежде не была замужем, воспитывает двух детей.

Впрочем, поклонницам артиста не стоит раньше времени кусать локти: бракосочетание было фиктивным и прошло в рамках перезапуска реалити-шоу «Свадьба вслепую» с ведущим Романом Каграмановым. Именно Шаляпин стал первым героем проекта. По сюжету шоу-партнеров выбирает жюри, затем в самом начале пара обменивается кольцами и только после этого неделю живет вместе, переживая различные трудности. Насколько далеко зайдут их отношения, пока Прохор не берется прогнозировать.

«У нас прекрасные теплые отношения. Насколько серьезно все зайдет, одному богу известно. Люди рожают по трое детей, разводятся и ненавидят друг друга, а вы от нас чудес хотите! Я Ольгу ценю, уважаю, она многого добилась, нажила имущество, обеспеченная, с хорошим счетом в банке», — сказал Шаляпин на премьере сериала «Три сестры», куда пришел вместе с Вашуриной.

Скандалы и эпатаж: как живет Шаляпин сегодня.

Сегодня Прохор Шаляпин продолжает выступать на сцене, участвует в телевизионных проектах и продолжает эпатировать публику. Например, весной он заявил, что заводит романы каждый день.

Также Шаляпин считает, что измены — часть мужской природы и бороться с ними бесполезно.

«Если ты поймала мужа на измене, но он все равно клянется тебе в любви — ну, просто физиологически сбегал, — то я за то, чтобы сохранить семью. Просто можно женщине еще сбегать дальше — и все, ничего не было», — отметил шоумен.

Чтобы не потерять молодость, в 2025 году Прохор Шаляпин решился на пластику. Он продемонстрировал свое лицо в бинтах и сообщил, что будет выглядеть на 10 лет моложе. Интересно, что спустя несколько дней он опроверг информацию о пластической операции, назвав это инсценировкой.

Шаляпин никогда не скрывал свою нелюбовь к работе. «В народ» ушло его высказывание о том, что трудоголизм вредит здоровью.

«Советую всем: не усложняйте себе жизнь — ищите легкие пути. Много работать тяжело и вредно для кожи. Лучше много отдыхать, роскошно и красиво!» — дал совет поклонникам Прохор в своем Telegram-канале.

Такое эпатажное поведение дает свои результаты. Прохор Шаляпин постоянно в центре внимания. В июле 2025 года певец впервые стал ведущим Синей дорожки на VK FEST в «Лужниках». Разумеется, и это шоу не обошлось без скандалов.

Так, Шаляпин начал флиртовать с Любовью Успенской. «Вы просто мой кумир, Любовь. Как бы мне хотелось сесть с вами в кабриолет», — заявил Шаляпин 71-летней певице. Но та не растерялась и ловко парировала реплику.

Кстати, этим летом артист расстался со своим неофициальным званием главного альфонса страны. Об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».

«Есть браки, даже официальные, когда один работает, другая не работает, и наоборот бывает. Это можно тоже называть как хочешь, но людям нравится так жить, и это личное дело. Официально оформили отношения, неофициально живут, кто-то зарабатывает, кто-то поменьше зарабатывает. Меня вот обвиняют в альфонстве, но я всегда зарабатывал деньги, друзья, у меня всегда было на еду, на одежду, на жилье. Я никогда не побирался, ничего ни у кого не просил», — заявил артист.

Прохор Шаляпин — звезда соцсетей. Многие его высказывания завирусились и стали мемами. Например, он честно советует «плевать в рожу» тем, кто вас обесценивает.

~Среди «золотых фраз» Шаляпина, покоривших зумеров своей честностью:~

* «Главное не уработаться в этой жизни. А то, знаете, никто и не оценит».



* «Я не хочу работать вообще, я в этом признаюсь. Я хочу отдыхать всю жизнь на островах, в круизах, на Мальдивах, в Европе».



* «Кто стал никем, тот спал не с тем!» * «Есть люди, которые просто на диване лежат, и им так хорошо. Я один из них. Мне не надо куда-то бежать, две-три работы. Делу час, а отдыху — все остальное время».



* «Отдыхайте и не парьтесь ни о чем. Не важно, за чей счет. Главное, чтобы деньги были».



* «Люди не любят, когда я говорю, что нужно любить себя. Говорят, что я живу для себя. А для кого человек должен жить? Он, прежде всего, должен жить для себя».