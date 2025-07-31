Четверо из 13 зараженных погибли: как выявить пожирающую плоть бактерию

С начала года в штате Флорида в США четыре человека погибли, став жертвами поедающей плоть бактерии. При этом число подтвержденных случаев заражения опасной бактерией только в 2025 году достигло 13. Речь идет про Vibrio vulnificus, которая особенно агрессивна в жаркое время года и предпочитает жить в теплой соленой воде. «Вечерняя Москва» узнала у генетика, врача превентивной медицины Кристины Кузнецовой, насколько опасна эта бактерия и по каким признакам она может быть выявлена.
Врач отметила, что плотоядные бактерии Vibrio vulnificus — это один из видов грамотрицательных подвижных палочковидных изогнутых бацилл, которые похожи на бактерию холеры. Эта бактерия смертельно опасна для людей с ослабленным иммунитетом, повреждением печени и кожных покровов.
— Она вызывает сепсис, который без применения антибиотиков может привести к летальному исходу. В основном для лечения используют препараты тетрациклинового ряда. Они дают хороший результат, если бактерия не мутировала и не выработала резистентность, — рассказала Кузнецова.
По ее словам, если у пациента также есть поражение печени, то при заражении болезнь усилится. А выявить инфекцию можно по ряду симптомов, к которым относятся гастроэнтерит, дерматит, волдыри на теле, а также раны на теле, которые начали воспаляться.
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