В Перми День ВДВ встретят без алкоголя, со спортом и песнями

В Перми 2 августа пройдет юбилейное празднование Дня ВДВ. Праздник установили еще в советское время ровно 95 лет назад, в 1930 году. С праздничной программой познакомил Союз десантников Пермского края.
Общий сбор объявлен на 12:00 у памятника Воинской славы ВДВ и спецназа в Перми. В программу праздника на бул. Советской Армии войдут митинг и спортивно-культурная программа. Во время митинга особо отличившимся пермякам-десантникам вручат юбилейные награды Совета ветеранов Штаба ВДВ.
Праздничные мероприятия состоятся во многих населенных пунктах Пермского края. Согласно постановлению краевого правительства, в День ВДВ запретят розничную продажу алкогольной продукции.
Несоблюдение установленных ограничений влечет административную ответственность: для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
Памятник ВДВ и их основателю, генералу армии Василию Маргелову открыли в Перми 30 сентября 2020 года. Его автором стал известный скульптор Алексей Залазаев.
Памятник представляет собой две фигуры солдат ВДВ в образе старшины, побывавшего в горячих точках, и молодого бойца. На заднем плане из драпировки находится горельеф бюста Василия Маргелова.
Инициаторами возведения памятника выступили ветераны ВДВ и общественные организации Пермского края. Памятник генералу Маргелову есть более чем в 130 городах России.