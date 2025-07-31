Какая погода будет в начале августа, рассказали в Белгидромете

В среду, 6 августа, атмосферный фронт с Западной Европы принесет в страну не только дожди различной интенсивности, но и более прохладный воздух. Показания термометров начнут постепенно понижаться, и если в среду температурный фон в разрезе страны будет довольно контрастный от плюс 16 градусов по западу до плюс 28 градусов по востоку, то в дальнейшем он понизится уже повсеместно. При этом в течение прогнозируемого периода погодные условия Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, поэтому дожди продолжатся, в отдельные дни местами по стране ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до сильного порывистого. Во влажном воздухе в ночные и утренние часы не исключены туманы", — отметили в Белгидромете.