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Какая погода будет в начале августа, рассказали в Белгидромете

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливую и прохладную эстафету примет заключительный месяц лета. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +31° 4 м/с 75% 757 мм рт. ст. +31°
Источник: БЕЛТА

"Заключительный день июля простится с нами сырой и прохладной погодой. Дождливую и прохладную эстафету примет и заключительный месяц лета. Но несмотря на то, что август стартует с прохладных позиций, по предварительным прогнозам, уже в воскресенье температурный фон постарается вернуться в свое климатическое русло и даже превысит средние многолетние значения. Однако ненадолго.

В среду, 6 августа, атмосферный фронт с Западной Европы принесет в страну не только дожди различной интенсивности, но и более прохладный воздух. Показания термометров начнут постепенно понижаться, и если в среду температурный фон в разрезе страны будет довольно контрастный от плюс 16 градусов по западу до плюс 28 градусов по востоку, то в дальнейшем он понизится уже повсеместно. При этом в течение прогнозируемого периода погодные условия Беларуси будут находиться под преобладающим влиянием атмосферных фронтов, поэтому дожди продолжатся, в отдельные дни местами по стране ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до сильного порывистого. Во влажном воздухе в ночные и утренние часы не исключены туманы", — отметили в Белгидромете.

В пятницу, 1 августа, ночью на большей части территории страны пройдут дожди. Днем по Витебской и Могилевской областям во многих районах ожидаются дожди, на остальной части территории страны местами пройдут кратковременные дожди. По северо-востоку страны местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, по востоку — плюс 16−18. Днем будет 19−25 градусов выше нуля.

В субботу, 2 августа, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9−15 градусов тепла, днем — плюс 21−28.

В воскресенье, 3 августа, ночью местами по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов тепла. Днем будет 23−30 градусов выше нуля.

В понедельник и вторник, 4—5 августа, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12−19 градусов тепла, днем — плюс 22−29.

В среду, 6 августа, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы и усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10−17 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 16 градусов по западу до плюс 28 градусов по востоку.