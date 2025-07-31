Агент Писарского сообщил об интересе к форварду со стороны клубов из Беларуси

В России 29-летнего нападающего отстранили от футбола на 4 года (3 — условно) после скандала со ставкой на матч «Сочи» — «Пари НН» (6+).
В тот момент Владимир Писарский был в аренде у южан по договору с «Крыльями Советов». После дисквалификации «зелено-бело-синие» расторгли с ним соглашение о сотрудничестве. Также не разрешили тренироваться на своей базе.
Готовится с медиафутбольной командой «СКА-Ростов». Плюс его сторона подала апелляцию на решение об отстранении. Представители форварда не выявили вины в нарушении статьи 18 Регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).
А недавно агент Писарского Алексей Бабырь сообщил «РБ Спорт» об интересе к нападающему со стороны белорусских клубов:
«Просто люди боятся, хотя не понимаю чего. Вова — топовый футболист. Юридически никаких последствий нет».
Ранее о возможных тренировках Владимира с «КС» высказался главный тренер волжан Магомед Адиев.
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