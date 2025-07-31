Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Писарского сообщил об интересе к форварду со стороны клубов из Беларуси

В России 29-летнего нападающего отстранили от футбола на 4 года (3 — условно) после скандала со ставкой на матч «Сочи» — «Пари НН» (6+).

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

В России 29-летнего нападающего отстранили от футбола на 4 года (3 — условно) после скандала со ставкой на матч «Сочи» — «Пари НН» (6+).

В тот момент Владимир Писарский был в аренде у южан по договору с «Крыльями Советов». После дисквалификации «зелено-бело-синие» расторгли с ним соглашение о сотрудничестве. Также не разрешили тренироваться на своей базе.

Готовится с медиафутбольной командой «СКА-Ростов». Плюс его сторона подала апелляцию на решение об отстранении. Представители форварда не выявили вины в нарушении статьи 18 Регламента РФС по этике (запрет на участие в тотализаторе и азартных играх).

А недавно агент Писарского Алексей Бабырь сообщил «РБ Спорт» об интересе к нападающему со стороны белорусских клубов:

«Просто люди боятся, хотя не понимаю чего. Вова — топовый футболист. Юридически никаких последствий нет».

Ранее о возможных тренировках Владимира с «КС» высказался главный тренер волжан Магомед Адиев.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.