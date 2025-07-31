В Министерстве труда Иркутской области рассказали о работе с участниками СВО

В министерстве труда и занятости Иркутской области рассказали о том, какая работа проводится с участниками СВО и членами их семей в региональном Кадровом центре.
Так, с 2022 года здесь помогли найти работу или организовать собственное дело 180 участникам СВО и 270 членам их семей. Многие устраиваются на предприятия, выбирают сферу ЖКХ, охраны, сельского хозяйства.
Отмечается, что специалисты Кадровых центров обеспечивают военнослужащим и их родственникам индивидуальное сопровождение, помогая не только подыскать подходящую вакансию, но и составить резюме, подготовиться к собеседованию, подтвердить квалификацию. При необходимости проводятся консультации психологов.
— Организовано выездное обслуживание ветеранов, имеющих инвалидность, в том числе в организации, где они проходят реабилитацию, — отметил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.
При желании участники СВО могут освоить новые навыки с помощью мероприятий нацпроекта «Кадры». С начала этого года такой возможностью воспользовались 11 бойцов.