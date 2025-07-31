Самарские учёные создали алгоритм для точного отображения вен под кожей

Самарские учёные создали алгоритм цифровой обработки изображений, который улучшает видимость вен. Это поможет врачам точнее проводить венепункцию, особенно когда сосуды не видны. Об этом сообщает Journal of Biomedical Photonics & Engineering.
Существующие оптические методы, включая визуализацию в ближнем инфракрасном диапазоне, ограничены низкой глубиной проникновения и слабым контрастом. Кроме того, применяемые алгоритмы обработки изображений часто нестабильны и малоэффективны.
Новый алгоритм, основанный на дискретном преобразовании Фурье, позволяет усиливать резкие переходы на изображении и точно выделять вены на фоне окружающих тканей. Обработка возможна в реальном времени с помощью доступных вычислительных модулей.
Разработка стала частью проекта по созданию отечественного прибора для визуализации вен, который должен быть доступным, эффективным и пригодным для работы в сложных клинических условиях.
Ранее мы писали, что Самарский университет запустит просветительский проект «Одержимы наукой».
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