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Самарские учёные создали алгоритм для точного отображения вен под кожей

Самарские учёные создали алгоритм цифровой обработки изображений, который улучшает видимость вен.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Самарские учёные создали алгоритм цифровой обработки изображений, который улучшает видимость вен. Это поможет врачам точнее проводить венепункцию, особенно когда сосуды не видны. Об этом сообщает Journal of Biomedical Photonics & Engineering.

Существующие оптические методы, включая визуализацию в ближнем инфракрасном диапазоне, ограничены низкой глубиной проникновения и слабым контрастом. Кроме того, применяемые алгоритмы обработки изображений часто нестабильны и малоэффективны.

Новый алгоритм, основанный на дискретном преобразовании Фурье, позволяет усиливать резкие переходы на изображении и точно выделять вены на фоне окружающих тканей. Обработка возможна в реальном времени с помощью доступных вычислительных модулей.

Разработка стала частью проекта по созданию отечественного прибора для визуализации вен, который должен быть доступным, эффективным и пригодным для работы в сложных клинических условиях.

Ранее мы писали, что Самарский университет запустит просветительский проект «Одержимы наукой».

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