В ОмГАУ при поддержке ОНПЗ открылся уникальный экомаршрут

«С 2013 года при нашей поддержке в регионе реализовано более ста социально значимых инициатив. В этом году мы отобрали 12 новых проектов в сфере образования, спорта, культуры и экологии. Особенно радует, что с каждым годом качество заявок растет, а сами проекты становятся более масштабными и интересными», — рассказал гендиректор предприятия.