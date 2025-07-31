В ОмГАУ при поддержке ОНПЗ открылся уникальный экомаршрут

На территории Омского государственного аграрного университета запустили необычный экскурсионный проект, включающий девять тематических локаций. Его особенность — возможность увидеть объекты, которые ранее были доступны только ученым и студентам вуза.
Главной изюминкой программы стал ботанический сад с экзотическими для сибирского региона растениями — посетители смогут вживую увидеть бананы и инжир, растущие в оранжереях. В перечень объектов пешего экомаршрута также вошли: международный селекционно-генетический центр, научный кинотеатр и даже тренажеры-симуляторы для обучения водителей сельхозтехники, где каждый желающий сможет побывать за штурвалом современного агрегата.
Проект «Доступная наука» стал возможен благодаря победе в грантовом конкурсе «Газпром нефти», который проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Поддержку оказал Омский нефтеперерабатывающий завод.
«Наш проект преследует сразу несколько целей. Во-первых, мы хотим показать широкой аудитории, что наука — это действительно интересно и увлекательно. Во-вторых, познакомить омичей и гостей города с уникальными разработками наших ученых в области селекции и ботаники. И в-третьих, продемонстрировать перспективы развития аграрной науки в условиях нашего региона», — рассказала автор идеи, директор института дополнительного профессионального образования ОмГАУ Наталья Гаврилова.
Экскурсии проводят сами ученые университета, что позволяет посетителям получить информацию из первых рук. Маршрут рассчитан на полтора часа и будет работать раз в неделю до конца летнего сезона. Для участия необходима предварительная запись через социальные сети вуза.
Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что грантовый конкурс уже стал важной частью социальной политики предприятия.
«С 2013 года при нашей поддержке в регионе реализовано более ста социально значимых инициатив. В этом году мы отобрали 12 новых проектов в сфере образования, спорта, культуры и экологии. Особенно радует, что с каждым годом качество заявок растет, а сами проекты становятся более масштабными и интересными», — рассказал гендиректор предприятия.
Отметим, основные направления поддержки, которую реализует ОНПЗ в регионах присутствия — образование, экология, сохранение культурного наследия России, а также спорт и благоустройство городской среды.