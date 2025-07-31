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На бывшей границе в Ростовской области закроют шесть пунктов пропуска

Автомобильные и железнодорожные пункты пропуска должны закрыть с 1 августа на Дону.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, на бывшей границе с Украиной, закроют шесть пунктов пропуска. Соответствующее распоряжение в июле 2025 года утвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 августа 2025 года на Дону должны быть закрыты:

— четыре автомобильных пункта пропуска: Донецк (Северный), Куйбышево (Дьяково), Можаевка и Титовка;

— два ж/д пункта пропуска: Разъезд Карьер 122 и Чертково.

Всего с учетом объектов в других регионах страны (Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях) закрыть требуется 20 автомобильных и железнодорожных пунктов. По данным РИА Новости, все указанные места проезда уже прекратили работу.

Добавим, речь идет о пунктах пропуска, установленных в соответствии с соглашением между правительством России и Украины от 8 февраля 1995 года.

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