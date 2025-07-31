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Воспитанники «Акрон-Академии Коноплева» встретились с Леонидом Слуцким в Китае

Футболисты из 63-го региона пообщались с отечественным специалистом после турнира в Шанхае.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Футболисты из 63-го региона пообщались с отечественным специалистом после турнира в Шанхае.

Напомним, тольяттинский коллектив занял первое место. Волжане взяли вверх над командами «Циндао» (6:0) и «Цибао» (2:0), турецким «Фенербахче» (1:0) и ребятами из ФК «Датун» (2:1).

При этом 54-летний Леонид Слуцкий с конца 2023-го возглавляет «Шанхай Шеньхуа». С ним брал серебро Суперлиги и Суперкубок, выходил в плей-офф Лиги чемпионов АФК. А с декабря 2007-го по октябрь 2009-го трудился в «Крыльях».

«Леонид Викторович поделился своим богатым опытом, рассказал о преодолении трудностей молодыми игроками, поделился наблюдениями и разницей между футболом в России и Китае», — объяснили представители «Акрон-Академии Коноплева».

Недавно наставник основной команды тольяттинцев Заур Тедеев высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

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