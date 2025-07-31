Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь

Так, на совещании с главами диппредставительств Беларуси 31 июля глава республики напомнил о политике государства к трудовым мигрантам, которые хотят получить работу в Беларуси. Он сказал, что готовность принять трудовых мигрантов вовсе не означает, что любому будет дана возможность приехать в страну и «творить все то, что ему захочется». Но отметил, кого готовы принять в Беларуси.