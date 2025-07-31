Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в республику, пишет БелТА.
Так, на совещании с главами диппредставительств Беларуси 31 июля глава республики напомнил о политике государства к трудовым мигрантам, которые хотят получить работу в Беларуси. Он сказал, что готовность принять трудовых мигрантов вовсе не означает, что любому будет дана возможность приехать в страну и «творить все то, что ему захочется». Но отметил, кого готовы принять в Беларуси.
— Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать, — прокомментировал он.
Также Лукашенко обратил внимание, что последнее слово в вопросах трудовой миграции следует сказать белорусским послам тех государств, из которых ждут в Беларуси новых работников.
Также белорусский лидер напомнил, что все иностранцы, которые уже работают в Беларуси находятся на контроле, и их видят.
— Я лично этим интересуюсь — мы не имеем никаких претензий к ним, — констатировал белорусский президент.
Ранее Александр Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана. Но еще президент Беларуси предупредил трудовых мигрантов о выдворении из Беларуси за нарушения.
И недавно чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.
Тем временем премьер соседней с Беларусью Литвы ушел в отставку из-за коррупционного скандала.