Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в Беларусь

Лукашенко сказал, что Беларусь готова принять трудовых мигрантов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко снова высказался о приезде трудовых мигрантов в республику, пишет БелТА.

Так, на совещании с главами диппредставительств Беларуси 31 июля глава республики напомнил о политике государства к трудовым мигрантам, которые хотят получить работу в Беларуси. Он сказал, что готовность принять трудовых мигрантов вовсе не означает, что любому будет дана возможность приехать в страну и «творить все то, что ему захочется». Но отметил, кого готовы принять в Беларуси.

— Мы готовы здесь принять всех тех, кто хочет работать, кто уважает наше государство и народ. Кто хочет вести себя достойно и работать, — прокомментировал он.

Также Лукашенко обратил внимание, что последнее слово в вопросах трудовой миграции следует сказать белорусским послам тех государств, из которых ждут в Беларуси новых работников.

Также белорусский лидер напомнил, что все иностранцы, которые уже работают в Беларуси находятся на контроле, и их видят.

— Я лично этим интересуюсь — мы не имеем никаких претензий к ним, — констатировал белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана. Но еще президент Беларуси предупредил трудовых мигрантов о выдворении из Беларуси за нарушения.

И недавно чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.

Тем временем премьер соседней с Беларусью Литвы ушел в отставку из-за коррупционного скандала.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше